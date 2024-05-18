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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Харків (342975) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
488,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
564,04
Економія: -26,70 грн
537,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
570,09
Економія: -34,24 грн
535,85 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
562,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: стрип (1)
521,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
563,36
Економія: -26,02 грн
537,34 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
446,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
579,22
Економія: -52,14 грн
527,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
558,99
Економія: -60,73 грн
498,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
571,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), стрип (1)
607,00
Економія: -52,98 грн
554,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
597,21
Економія: -62,11 грн
535,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
563,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), стрип (1)
553,64
Економія: -23,64 грн
530,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
488,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
491,36
Економія: -14,54 грн
476,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
778,00
Економія: -279,80 грн
498,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
581,14
Економія: -51,72 грн
529,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
710,30
Економія: -212,10 грн
498,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
789,30
Економія: -291,10 грн
498,20 грн