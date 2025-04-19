Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
653,62
Економія при броні: -27,27 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
6.5 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
9.2 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
13.2 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
67.3 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
280,62
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
108.7 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
671,30
Економія при броні: -42,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
108.9 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн