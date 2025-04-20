Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
323,99
Економія при броні: -27,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
616,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
328,10
Економія при броні: -32,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
654,59
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
335,19
Економія при броні: -21,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
669,53
Економія при броні: -41,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
664,77
Економія при броні: -36,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
616,00
Економія при броні: -54,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма
629,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Фосфоцин гранули для орального розчину 3 г саше №2
Ворвартс Фарма