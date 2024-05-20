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Анапірон розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (392600) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
184,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (41)
195,00
Економія: -25,00 грн
170,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
169,48
Економія: -20,17 грн
149,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (5)
175,30
Економія: -5,27 грн
170,03 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (20)
174,63
Економія: -4,63 грн
170,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
163,01 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
175,58
Економія: -5,55 грн
170,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
184,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
155,11 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
175,53
Економія: -5,53 грн
170,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
184,28
Економія: -11,56 грн
172,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
143,73
Економія: -6,73 грн
137,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
173,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
184,52
Економія: -11,80 грн
172,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (133)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
184,20 грн