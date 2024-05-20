Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Запоріжжя (86307) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А