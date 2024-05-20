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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Одеса (86307) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
2723,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
2723,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
3007,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Всього: упаковка (2)
2709,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (2)
2842,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
2804,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
2709,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (2)
2709,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
2825,83
Економія: -116,00 грн
2709,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
2723,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
2709,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (1)
2709,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
2723,09 грн