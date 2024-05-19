Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Львів (86307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
D.s.
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Аптека 3і
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Аптека
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35