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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Львів (86307) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
2705,22 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
2842,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
2801,99
Економія: -96,77 грн
2705,22 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
2842,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
2976,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
2976,70 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (3)
2825,82
Економія: -120,60 грн
2705,22 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
2580,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Всього: упаковка (1)
2825,83
Економія: -120,61 грн
2705,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
2705,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
2888,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
Всього: упаковка (1)
2705,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
2804,80 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
2705,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн