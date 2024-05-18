Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Харків (86307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37