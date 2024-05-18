Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Харків (86307) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
2804,77 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
2694,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
2694,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
2694,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
2694,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
2694,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
2697,99
Економія: -3,83 грн
2694,16 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
2804,72 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
2694,16 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (2)
2694,16 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (2)
2723,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
2723,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
2723,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
2723,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
2825,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
2694,16 грн