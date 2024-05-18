Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (86307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Подорожник
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
В інших містах:
Аптека
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155