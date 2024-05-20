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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Запоріжжя (399145) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
1387,44
Економія: -127,84 грн
1259,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: флакон (5)
1388,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1412,90
Економія: -153,30 грн
1259,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
1401,24
Економія: -141,64 грн
1259,60 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (6)
1346,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1399,63
Економія: -140,03 грн
1259,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (2)
1566,61
Економія: -147,22 грн
1419,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1401,05
Економія: -146,07 грн
1254,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
1380,60
Економія: -121,00 грн
1259,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1), флакон (7)
1432,33
Економія: -172,73 грн
1259,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
1612,44
Економія: -190,72 грн
1421,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (7)
1408,47
Економія: -135,47 грн
1273,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
1408,09
Економія: -136,04 грн
1272,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
1443,99
Економія: -41,51 грн
1402,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
1594,30
Економія: -172,84 грн
1421,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1), флакон (9)
1399,23
Економія: -139,63 грн
1259,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
1520,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (7)
1596,66
Економія: -177,27 грн
1419,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
1593,04
Економія: -173,65 грн
1419,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
1573,71
Економія: -154,32 грн
1419,39 грн