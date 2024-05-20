Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Одеса (399145) Лікарський препарат - ціни
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
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Всього: упаковка (1), флакон (5)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), флакон (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), флакон (5)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70