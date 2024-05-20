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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Одеса (399145) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
1553,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), флакон (4)
1364,69
Економія: -99,20 грн
1265,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
1566,44
Економія: -150,94 грн
1415,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
1457,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
1402,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
1324,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
1374,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
1423,21
Економія: -163,61 грн
1259,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
1443,99
Економія: -41,51 грн
1402,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: флакон (7)
1367,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
1567,22
Економія: -147,83 грн
1419,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
1581,71
Економія: -162,32 грн
1419,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
1581,56
Економія: -162,17 грн
1419,39 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (8)
1420,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1), флакон (5)
1429,24
Економія: -169,64 грн
1259,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
1443,99
Економія: -41,51 грн
1402,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3), флакон (3)
1579,30
Економія: -159,91 грн
1419,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1), флакон (5)
1393,70 грн