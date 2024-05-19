Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Львів (399145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, пл. Соборна, 17
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Львів, вул. Хімічна, 5
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
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Львів, вул. Бабія, 14
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Львів, вул. Наукова, 43-А