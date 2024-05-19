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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Львів (399145) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1387,98
Економія: -125,35 грн
1262,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1374,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
1402,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1417,18
Економія: -156,24 грн
1260,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
1537,33
Економія: -115,84 грн
1421,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
1464,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1), флакон (7)
1407,01
Економія: -143,51 грн
1263,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
1421,61
Економія: -160,67 грн
1260,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
1402,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
1298,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: флакон (4)
1394,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
1402,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
1431,79
Економія: -172,19 грн
1259,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
1402,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
1403,92
Економія: -142,98 грн
1260,94 грн