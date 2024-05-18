Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Харків (399145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 92 аптеках
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: флакон (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), флакон (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (1), флакон (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Мед-сервіс
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9