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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (399145) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), флакон (3)
1371,49
Економія: -85,76 грн
1285,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
1557,86
Економія: -138,47 грн
1419,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
1388,64
Економія: -127,70 грн
1260,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
1297,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1), флакон (5)
1332,79
Економія: -47,06 грн
1285,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1), флакон (5)
1346,42
Економія: -60,69 грн
1285,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1393,87
Економія: -120,87 грн
1273,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
1353,86
Економія: -99,98 грн
1253,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
1372,69
Економія: -118,81 грн
1253,88 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
1374,70
Економія: -88,97 грн
1285,73 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: флакон (5)
1346,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
1361,31
Економія: -102,04 грн
1259,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (7)
1405,28
Економія: -142,73 грн
1262,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
1098,00
Економія: -55,66 грн
1042,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: флакон (1)
1149,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (1)
1574,04
Економія: -152,58 грн
1421,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1402,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
1329,22
Економія: -63,73 грн
1265,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
1573,21
Економія: -148,93 грн
1424,28 грн