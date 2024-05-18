Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (399145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 49 аптеках
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Робоча, 67
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (9)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Ощад аптека
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Дніпро, пров. Парусний, 7
Аптека копійка
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека24
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Всього: флакон (5)
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Аптека низьких цін
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (7)
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Дніпро, вул. Незалежності, 16
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (5)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
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Дніпро, вул. Незалежності, 13
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Дніпро, вул. Новокримська, 1
Подорожник
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А