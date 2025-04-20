Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
255,60
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
255,60
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн