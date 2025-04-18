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Цисторал (Cistoral)

Цисторал (Cistoral)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 243 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
244,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
217,49 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
260,66 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
261,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
245,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
256,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
249,26 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
245,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
248,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
259,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
260,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
248,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
248,85 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
260,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Цисторал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Корпорація Здоров'я
250,90 грн
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