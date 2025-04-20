Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
401,45
Економія при броні: -16,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
434,38
Економія при броні: -20,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
436,50
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
398,35
Економія при броні: -13,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
443,49
Економія при броні: -58,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
424,21
Економія при броні: -34,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
443,32
Економія при броні: -54,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
455,82
Економія при броні: -70,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
453,91
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
430,69
Економія при броні: -44,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
443,84
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
430,64
Економія при броні: -45,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
445,08
Економія при броні: -56,07 грн