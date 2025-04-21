Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,65
Економія при броні: -46,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
440,03
Економія при броні: -50,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
432,90
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
380,71
Економія при броні: -30,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
423,27
Економія при броні: -42,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
471,70
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
428,71
Економія при броні: -48,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
428,59
Економія при броні: -48,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
419,81
Економія при броні: -48,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
413,43
Економія при броні: -44,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
456,80
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
460,60
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
429,89
Економія при броні: -59,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
440,66
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
431,41
Економія при броні: -51,42 грн