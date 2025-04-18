Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
451,86
Економія при броні: -15,88 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
429,40
Економія при броні: -47,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
377,45
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
427,77
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
421,26
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
459,33
Економія при броні: -24,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
431,61
Економія при броні: -52,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
426,48
Економія при броні: -46,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
456,80
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
422,34
Економія при броні: -32,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,54
Економія при броні: -56,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс