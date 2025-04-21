Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
403,01
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
439,03
Економія при броні: -38,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
441,65
Економія при броні: -27,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
471,70
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
410,15
Економія при броні: -46,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
439,38
Економія при броні: -39,18 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
437,47
Економія при броні: -60,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
460,60
Економія при броні: -46,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
403,12
Економія при броні: -39,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
421,70
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
430,35
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
425,82
Економія при броні: -48,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
434,81
Економія при броні: -28,23 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,80
Економія при броні: -28,61 грн