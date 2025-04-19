Львів (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
436,57
Економія при броні: -29,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
452,80
Економія при броні: -42,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
484,30
Економія при броні: -73,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
440,75
Економія при броні: -47,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
432,80
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
461,70
Економія при броні: -51,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
460,60
Економія при броні: -50,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
492,00
Економія при броні: -81,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
438,40
Економія при броні: -27,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
421,70
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
429,91
Економія при броні: -37,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
461,70
Економія при броні: -51,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
460,60
Економія при броні: -50,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
471,70
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
432,68
Економія при броні: -48,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
466,20
Економія при броні: -55,70 грн