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Вагілак (Vagilac)

Вагілак (Vagilac)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 156 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
412,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
384,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
424,38
Економія при броні: -43,94 грн
380,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
446,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
371,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
466,20
Економія при броні: -47,30 грн
418,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
481,29 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
479,18 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
441,21 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
428,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
453,46
Економія при броні: -26,61 грн
426,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
462,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
435,85
Економія при броні: -44,48 грн
391,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
412,27
Економія при броні: -20,90 грн
391,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
417,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
447,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
383,03 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
385,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
403,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
472,37 грн
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