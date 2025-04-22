Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
436,91
Економія при броні: -13,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
438,40
Економія при броні: -13,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
436,90
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
444,94
Економія при броні: -57,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
444,00
Економія при броні: -29,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
432,90
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
458,81
Економія при броні: -49,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
425,48
Економія при броні: -24,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
425,56
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
444,89
Економія при броні: -45,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
452,47
Економія при броні: -17,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
433,13
Економія при броні: -25,23 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
460,60
Економія при броні: -35,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вагілак капсули 4 млрд. Од флакон №10
Фармасайнс
427,72
Економія при броні: -27,90 грн