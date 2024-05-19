Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосуванняДиклофенак, комбінаціїАльгозан®Ціни в аптеках

Альгозан® гель туба 35 г, №1 - Львів (150858) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
116,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
107,94 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
116,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
116,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
116,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
118,83
Економія: -5,69 грн
113,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
116,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -15,67 грн
109,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
149,99
Економія: -40,16 грн
109,83 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
161,50
Економія: -51,67 грн
109,83 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
109,00 грн