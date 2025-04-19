Львів (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
164,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
164,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
164,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
164,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Червона зірка