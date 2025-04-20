Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1343,66
Економія при броні: -53,41 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1969,37
Економія при броні: -122,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,64
Економія при броні: -102,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1926,59
Економія при броні: -186,96 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -56,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -128,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1915,99
Економія при броні: -67,45 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -83,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -128,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -73,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -128,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1543,35
Економія при броні: -69,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1699,89
Економія при броні: -116,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1960,63
Економія при броні: -115,15 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1936,07
Економія при броні: -128,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1820,00
Економія при броні: -56,00 грн