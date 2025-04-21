Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1935,43
Економія при броні: -96,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -118,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1925,57
Економія при броні: -92,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1934,77
Економія при броні: -96,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1920,56
Економія при броні: -88,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1926,16
Економія при броні: -79,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1711,09
Економія при броні: -72,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1976,81
Економія при броні: -143,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1493,28
Економія при броні: -94,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -118,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
711,08
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1942,54
Економія при броні: -121,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -118,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -118,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1961,93
Економія при броні: -125,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.