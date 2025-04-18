Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1802,39
Економія при броні: -130,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
841,63
Економія при броні: -49,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1976,11
Економія при броні: -111,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
745,17
Економія при броні: -50,87 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1155,50
Економія при броні: -43,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1948,24
Економія при броні: -97,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1942,03
Економія при броні: -98,75 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
986,83
Економія при броні: -66,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1963,79
Економія при броні: -122,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн