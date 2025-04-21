Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
2040,32
Економія при броні: -96,23 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
2066,01
Економія при броні: -123,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1949,28
Економія при броні: -104,42 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1023,09
Економія при броні: -65,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1938,49
Економія при броні: -89,41 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1976,62
Економія при броні: -134,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -8,60 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 64
79.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1350,96
Економія при броні: -58,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1989,83
Економія при броні: -143,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
99.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
99.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -23,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
107.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
752,60
Економія при броні: -58,30 грн