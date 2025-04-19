Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1747,33
Економія при броні: -76,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1744,49
Економія при броні: -73,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
2069,19
Економія при броні: -135,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1866,60
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1742,65
Економія при броні: -71,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1971,23
Економія при броні: -122,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1922,95
Економія при броні: -80,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1758,03
Економія при броні: -87,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1447,32
Економія при броні: -53,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1937,91
Економія при броні: -106,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1819,79
Економія при броні: -65,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1743,32
Економія при броні: -72,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1957,09
Економія при броні: -294,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1986,29
Економія при броні: -178,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1928,11
Економія при броні: -86,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1944,63
Економія при броні: -97,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1514,98
Економія при броні: -55,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Браксон розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
1829,47
Економія при броні: -166,73 грн