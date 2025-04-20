Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Левомак таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
220,85
Економія при броні: -8,04 грн
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Левомак таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левомак таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
269,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Левомак таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
214,31
Економія при броні: -14,31 грн
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн