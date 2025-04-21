Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
274,05
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
275,80
Економія при броні: -13,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
269,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
280,47
Економія при броні: -17,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
276,06
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
261,89
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
272,92
Економія при броні: -14,84 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн