Київ (адресу не вказано)
Доступно в 354 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10
Економія при броні: -0,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
285,26
Економія при броні: -33,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
261,94
Економія при броні: -10,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн