Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
262,66
Економія при броні: -23,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
280,42
Економія при броні: -13,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
275,85
Економія при броні: -38,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
270,16
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
277,58
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
262,67
Економія при броні: -23,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Левомак В/В розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
264,10 грн