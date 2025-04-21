Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
953,00
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,10
Економія при броні: -30,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,20
Економія при броні: -28,60 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
366,10
Економія при броні: -29,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,30
Економія при броні: -28,70 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
956,20
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
366,70
Економія при броні: -30,10 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
358,60
Економія при броні: -22,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
950,90
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
366,40
Економія при броні: -29,80 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,00 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
955,30
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,30
Економія при броні: -28,70 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
959,00
Економія при броні: -18,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
959,00
Економія при броні: -18,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
952,20
Економія при броні: -11,60 грн