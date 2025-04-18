Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
355,60
Економія при броні: -19,30 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
952,40
Економія при броні: -14,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.