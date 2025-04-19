Львів (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
368,70
Економія при броні: -38,70 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
175,55
Економія при броні: -10,55 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
368,50
Економія при броні: -38,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
960,70
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
354,30
Економія при броні: -24,30 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
935,60
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
373,40
Економія при броні: -43,40 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,10
Економія при броні: -37,10 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.