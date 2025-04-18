Київ (адресу не вказано)
Доступно в 566 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
350,50
Економія при броні: -5,20 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
953,00
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
367,80
Економія при броні: -22,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,80
Економія при броні: -9,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
953,00
Економія при броні: -74,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
651,00
Економія при броні: -23,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
953,00
Економія при броні: -10,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
360,70
Економія при броні: -10,82 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
958,74
Економія при броні: -28,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
479,19
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
355,80
Економія при броні: -10,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.