Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
350,30
Економія при броні: -3,30 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
366,20
Економія при броні: -19,20 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
935,60
Економія при броні: -1,00 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
354,90
Економія при броні: -7,90 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
957,10
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
951,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
365,50 грн
Еліквіс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.