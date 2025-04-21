Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
230,94
Економія при броні: -23,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
219,00
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
237,17
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
225,26
Економія при броні: -11,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
241,93
Економія при броні: -11,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
238,10
Економія при броні: -19,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,28
Економія при броні: -32,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн