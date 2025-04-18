Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
223,34
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
219,00
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
257,78
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
236,50
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
240,02
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
236,51
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
242,80
Економія при броні: -17,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
218,80
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
244,62
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн