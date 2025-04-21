Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
239,29
Економія при броні: -21,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
251,83
Економія при броні: -9,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
242,89
Економія при броні: -24,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
257,10
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
207,21
Економія при броні: -13,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
233,38
Економія при броні: -23,43 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40
Економія при броні: -35,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн