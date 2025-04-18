Київ (адресу не вказано)
Доступно в 484 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
219,00
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
285,00
Економія при броні: -61,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
228,90
Економія при броні: -19,47 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
231,22
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,39
Економія при броні: -7,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
289,00
Економія при броні: -62,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
230,50
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
200,52
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
228,74
Економія при броні: -19,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris