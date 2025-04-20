Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
229,77
Економія при броні: -26,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
256,90
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
230,58
Економія при броні: -27,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
240,14
Економія при броні: -37,06 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
257,81
Економія при броні: -16,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн