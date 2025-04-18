Харків (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
240,83
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
251,42
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
261,10
Економія при броні: -42,60 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
240,40
Економія при броні: -29,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
233,12
Економія при броні: -23,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
237,76
Економія при броні: -26,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
241,27
Економія при броні: -29,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
243,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
256,90
Економія при броні: -38,40 грн