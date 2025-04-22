Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,39
Економія при броні: -7,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
219,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
242,82
Економія при броні: -24,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
238,33
Економія при броні: -20,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
230,71
Економія при броні: -12,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
219,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
247,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
254,31
Економія при броні: -8,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Отинум краплі вушні 0.2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
228,74
Економія при броні: -14,45 грн