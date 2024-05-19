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Альгеріка капсули тверді 75 мг блістер, №56 - Київ (287266) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1341,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1449,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
1445,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1507,33
Економія: -227,26 грн
1280,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
1451,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1341,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: капсули тверді (42)
1391,60
Економія: -298,96 грн
1092,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1341,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1341,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1341,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1341,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1341,00 грн