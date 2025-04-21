Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
134,69
Економія при броні: -16,17 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
352,52
Економія при броні: -43,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,20
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
149,02
Економія при броні: -22,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
335,00
Економія при броні: -32,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
348,47
Економія при броні: -39,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
256,66
Економія при броні: -9,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
328,40
Економія при броні: -25,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
143,70
Економія при броні: -26,70 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
135,22
Економія при броні: -7,50 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
351,15
Економія при броні: -37,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
149,11
Економія при броні: -21,39 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
364,98
Економія при броні: -51,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
131,32
Економія при броні: -5,57 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
284,05
Економія при броні: -26,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
133,58
Економія при броні: -7,89 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
345,41
Економія при броні: -23,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн