Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,68
Економія при броні: -18,67 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
381,37
Економія при броні: -17,99 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
154,02
Економія при броні: -6,01 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
132,92
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
118,70
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
128,64
Економія при броні: -5,50 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
142,08
Економія при броні: -14,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
322,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
262,80
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
146,50
Економія при броні: -12,30 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
322,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
137,78
Економія при броні: -10,26 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
263,92
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
382,07
Економія при броні: -59,76 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
152,94
Економія при броні: -26,76 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
363,66
Економія при броні: -51,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед