Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
326,09
Економія при броні: -97,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
260,01
Економія при броні: -12,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
134,79
Економія при броні: -8,47 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
239,80
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
352,57
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
370,29
Економія при броні: -15,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
137,71
Економія при броні: -12,05 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
373,63
Економія при броні: -61,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
147,63
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
370,27
Економія при броні: -82,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
389,20
Економія при броні: -24,64 грн